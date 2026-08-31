Ultim'ora Niente Napoli, Woltemade verso la Juventus! Romano: "C'è l'accordo, lo vuole lui"

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Nick Woltemade si avvicina alla Juventus. L'attaccante tedesco del Newcastle, entrato anche nella lista del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, potrebbe dunque proseguire la propria carriera in Serie A ma con la maglia bianconera. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Juventus ha già raggiunto un accordo con il giocatore sui termini personali e Woltemade avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento a Torino.

Juventus-Woltemade, trattativa con il Newcastle per il prestito

Adesso resta da trovare l'intesa definitiva tra Juventus e Newcastle. La formula individuata è quella del prestito, con le parti al lavoro per stabilirne le condizioni economiche. Woltemade era stato sondato anche dal Napoli nelle battute finali della sessione estiva: Giovanni Manna aveva esplorato la possibilità di portarlo alla corte di Massimiliano Allegri proprio attraverso un'operazione temporanea. La permanenza di Noa Lang ha però frenato il mercato in entrata degli azzurri, mentre la Juventus ha deciso di accelerare concretamente per il centravanti tedesco.