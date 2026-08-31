Lang verso la permanenza e la punta non arriva: Manna ha valutato 4 nomi

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Il calciomercato del Napoli sembra destinato a chiudersi senza ulteriori rinforzi in attacco. Noa Lang resta in azzurro.

Il gong del calciomercato estivo suonerà domani alle ore 20 e il Napoli sembra ormai destinato a presentarsi alla chiusura delle trattative con l'attuale organico. A incidere sulle strategie azzurre è stata soprattutto la mancata cessione di Noa Lang: il Galatasaray ha infatti deciso di puntare su Rafael Leao, facendo tramontare una delle principali possibilità di uscita per l'olandese, che ora viaggia verso la permanenza secondo il Corriere del Mezzogiorno. Senza la sua partenza, difficilmente Giovanni Manna avrà lo spazio necessario per regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo offensivo.

Napoli, da Gabriel Jesus a Woltemade: le piste esplorate da Manna

La coppia di centravanti dovrebbe quindi restare quella formata da Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca. Nel corso dell'estate il Napoli aveva comunque sondato diversi profili per aumentare le alternative a disposizione di Allegri. Tra questi Gabriel Jesus dell'Arsenal, Marc Guiu, poi trasferitosi al Lipsia, Nick Woltemade del Newcastle e Amine Gouiri dell'Olympique Marsiglia. Piste differenti per costi e caratteristiche, ma nessuna è arrivata alla fumata bianca. A meno di sorprese nelle ultimissime ore, dunque, l'attacco azzurro resterà quello attuale.