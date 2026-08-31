Calciomercato Napoli, Mazzocchi rinnova! Operazione necessaria per il prestito al Venezia

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Pasquale Mazzocchi è pronto a trasferirsi al Venezia in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza.

Novità importante per il futuro di Pasquale Mazzocchi. Il terzino ha prolungato il proprio contratto con il Napoli fino al 2028, come riferito dal giornalista Nicolò Schira. Una mossa che appare strettamente collegata alla sua imminente partenza: il precedente accordo, in scadenza nel 2027, avrebbe infatti complicato una cessione a titolo temporaneo. Grazie all'anno aggiuntivo di contratto, il club azzurro può adesso procedere con il trasferimento in prestito del classe 1995, per il quale negli ultimi giorni si è mosso concretamente il Venezia.

Mazzocchi-Venezia, prestito con obbligo in caso di salvezza

La trattativa è ormai entrata nella fase conclusiva. Schira ha infatti aggiunto su X: "Dopo il rinnovo del contratto con Napoli, Pasquale Mazzocchi stasera firmerà per Venezia in prestito con obbligo di riscatto se il Venezia rimane in Serie A". Per il laterale campano si profila dunque il ritorno al Venezia, club con cui ha già giocato tra il 2020 e il gennaio 2022. Il Napoli riesce così a trovare una soluzione per un altro elemento in uscita, garantendosi anche la possibilità di una cessione definitiva qualora i lagunari conquistassero la permanenza in Serie A.