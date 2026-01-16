Lang via? Il Mattino: può partire anche in prestito, ci sono 3 club di Premier

di Pierpaolo Matrone

Il Napoli accelera per rinforzare l’attacco di Antonio Conte, ma il quadro potrebbe sbloccarsi con una doppia cessione. Secondo Il Mattino, oltre a Lorenzo Lucca, resta sul mercato anche Noa Lang: se arrivasse un’offerta irrinunciabile, l’addio di entrambi non sarebbe un’ipotesi da escludere.

Per l’esterno ex PSV il Napoli valuta una formula in prestito, mentre dalla Turchia osservano con attenzione. In Inghilterra, invece, Fulham, Sunderland ed Everton lo seguono da vicino. Le uscite potrebbero aprire spazio e risorse per inserire almeno un nuovo tassello offensivo.