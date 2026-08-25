Jackson, altro che Napoli: accordo vicino con l’Aston Villa, affare da 70mln

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Nicolas Jackson si allontana dal Napoli e si avvicina all’Aston Villa. Il club inglese è vicino all’accordo con il Chelsea: affare da circa 70 milioni.

Niente Napoli per Nicolas Jackson. L’attaccante del Chelsea è sempre più vicino all’Aston Villa, pronta a un investimento importante per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club di Birmingham sarebbe ormai vicino a trovare un accordo con il Chelsea per il trasferimento dell’attaccante. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, bonus compresi, con le parti sempre più vicine all’intesa definitiva. Una trattativa che, se confermata, chiuderebbe di fatto la strada al Napoli, che aveva seguito il giocatore per rinforzare il proprio attacco.

Aston Villa, non solo Jackson: nel mirino anche Mateta

Jackson potrebbe però non essere l’unico rinforzo offensivo in arrivo a Birmingham. L’Aston Villa continua infatti a muoversi sul mercato e ha già presentato una prima offerta da 22 milioni di euro per Jean-Philippe Mateta. La proposta è stata respinta dal Crystal Palace, ma il club inglese resta al lavoro per trovare nuove soluzioni e aumentare le alternative a disposizione nel reparto offensivo.