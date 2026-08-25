Atalanta, niente Lang? Assalto a Rowe, agenti a Bologna per spingere: le cifre

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Calciomercato Napoli, salta Noa Lang all'Atalanta? Il club nerazzurro accelera per Jonathan Rowe del Bologna: pronti 40 milioni

Potrebbe sfumare la pista che porta Noa Lang all’Atalanta. Il club bergamasco starebbe infatti concentrando le proprie attenzioni su Jonathan Rowe, esterno inglese classe 2003, per il quale la trattativa sembra essere entrata in una fase concreta. Gli agenti del calciatore sono arrivati oggi a Bologna con l’obiettivo di spingere per trovare un’intesa e favorire il trasferimento.

Jonathan Rowe-Atalanta, la trattativa supera i 40 milioni

L’ex Marsiglia, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, avrebbe già raggiunto una base d’accordo con l’Atalanta, che continua a insistere per chiudere l’operazione. La trattativa riguarderebbe un pacchetto complessivo superiore ai 40 milioni di euro. L’affondo della Dea per l’esterno inglese potrebbe così allontanare ulteriormente l’ipotesi Noa Lang, con l’Atalanta pronta a investire una cifra importante per assicurarsi un nuovo rinforzo offensivo.