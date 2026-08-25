Accostato anche al Napoli, Allan verso il Man City: accordo col Palmeiras, le cifre

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Il Manchester City continua a investire sui giovani e ha raggiunto un accordo con il Palmeiras per Allan Elias. Arriverà per 37,5 milioni più 2,5 di bonus.

Il Manchester City continua a guardare al futuro senza rinunciare all’ambizione di essere competitivo nell’immediato. Il club inglese ha già investito circa 180 milioni di euro sul mercato, puntando soprattutto su giovani di prospettiva. Tra gli acquisti più importanti spicca Elliot Anderson, arrivato dal Nottingham Forest per 135 milioni di euro, oltre a Mathys Detourbet dal Troyes per 25 milioni e Jeremy Monga dal Leicester per 11,7 milioni. A completare la campagna acquisti ci sono Gerónimo Rulli e Pierce Charles per il reparto portieri, con una media di 22,2 anni per i nuovi innesti. Un progetto di rinnovamento che ora aggiunge un altro tassello dal Sud America.

Manchester City-Allan Elias, affare da 40 milioni

Secondo quanto riportato da ESPN Brasil, il Manchester City ha raggiunto un accordo con il Palmeiras per Allan Elias, centrocampista brasiliano classe 2004. L’operazione prevede un investimento complessivo di 40 milioni di euro, suddivisi in 37,5 milioni di parte fissa e 2,5 milioni di bonus. Centrocampista duttile, capace di ricoprire più ruoli, Allan lascia il Palmeiras dopo 96 presenze, 9 gol e 12 assist. Il brasiliano ha già disputato la sua ultima partita con il club, contribuendo al successo per 4-1 contro il Vasco, e si prepara ora a trasferirsi in Inghilterra. Sul giocatore avevano manifestato interesse anche Napoli, Newcastle e Aston Villa, ma il City ha accelerato sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Palmeiras.