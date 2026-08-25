Zeballos arriva a gennaio? Dall'Argentina: Napoli e Boca trattano, non andrà via a zero

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Zeballos-Napoli, c'è l'accordo: il Boca Juniors tratta per la cessione. L’arrivo in Italia potrebbe essere rinviato a gennaio 2027.

Il Napoli continua a lavorare per Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato dall’emittente argentina Tyc Sports, il club azzurro avrebbe già raggiunto un accordo totale con l’entourage dell’attaccante per un contratto quinquennale. I contatti tra le parti risalgono all’inizio dell’anno e, nonostante l’interesse di altri club, la destinazione Napoli sarebbe rimasta quella preferita dal calciatore. L’intesa con il giocatore, però, non basta ancora a chiudere l’operazione: resta infatti da colmare la distanza con il Boca Juniors, che punta a incassare una cifra vicina al valore di mercato dell’esterno offensivo. Juan Román Riquelme e la dirigenza degli Xeneizes sanno tuttavia di dover rivedere al ribasso le iniziali richieste legate alla clausola rescissoria da 15 milioni di euro, anche perché il contratto di Zeballos è in scadenza a dicembre e il tempo per trovare un accordo inizia a stringersi. Dall’entourage del giocatore, intanto, viene esclusa categoricamente l’ipotesi di un addio a parametro zero alla naturale scadenza del contratto.

Zeballos al Napoli a gennaio 2027? L’ipotesi sul tavolo

Con l’accordo per il contratto già definito, Napoli e Boca Juniors sono ora chiamati a trovare un punto d’incontro sulle cifre dell’operazione. L’obiettivo è chiudere la cessione nel breve periodo, ma il trasferimento del Changuito in Italia potrebbe essere rinviato. Se i due club dovessero raggiungere un’intesa economica e il Napoli non avesse immediatamente spazio in rosa per tesserarlo, Zeballos potrebbe restare al Boca Juniors ancora per qualche mese e approdare in azzurro soltanto nel gennaio 2027. Una soluzione che consentirebbe al club argentino di monetizzare dalla cessione evitando di avvicinarsi ulteriormente alla scadenza contrattuale, mentre il Napoli si assicurerebbe il giocatore in vista della seconda parte della stagione.