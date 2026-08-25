Ag. Favasuli: "Ha la stessa fame di Di Lorenzo! Sapete che gli ho detto?"

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Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Costantino Favasuli, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli parlando anche del suo assistito, neo-acquisto del club partenopeo che l'ha prelevato dal Catanzaro.

Con Favasuli che calciatore hai portato al Napoli, come calciatore e uomo?

“Ho sempre detto che dal punto di vista caratteriale e umano è la fotocopia di Di Lorenzo. Viene da una famiglia umile, da una grande gavetta. Come calciatore ha un grande motore, grande esplosività, molto bravo in fase difensiva, deve migliorare negli ultimi venti metri nel cross ma ha potenzialità atletiche e tatticamente può giocare a quattro, a cinque, può ricoprire più ruoli. Chiaro, deve fare il suo step perché si ritrova catapultato in una realtà grossa come quella di Napoli. Andai in cena con lui e Di Lorenzo e gli dissi sei arrivato 4 anni prima di Di Lorenzo, quindi c'è tempo per tutti i miglioramenti, lui è molto intelligente e guardando Di Lorenzo crescerà“.

Essendo del Sud ha una marcia in più? Chi come noi nasce qui e vuole arrivare col sacrificio.

“Favasuli è un ragazzo che dalla Calabria, da un piccolo paesino, è arrivato fin qui e ha la stessa fame di Di Lorenzo quando è venuto a Napoli. È feroce dal punto di vista caratteriale, perché ha una fame enorme. Parla poco ed è lì pronto a “sputare sangue”. Il Napoli per lui è qualcosa di troppo prezioso e che per lui sembrava impensabile: darà l’anima e il cuore per dimostrare di essere all’altezza. Nazionale? Ci penserà Mancini. Di Lorenzo dirà ancora la sua per tanti anni e Favasuli è uno di quelli che potrà far parte della Nazionale, perché ha le qualità per farlo“.