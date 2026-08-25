Calciomercato Napoli, pronta l’offerta per Guiu: c’è distanza con la richiesta del Chelsea

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Il Napoli accelera per Marc Guiu dopo le difficoltà per Gabriel Jesus. Manna prepara un’offerta da 15-16 milioni, mentre il Chelsea chiede 20-25 milioni

Il Napoli accelera per Marc Guiu per completare il reparto offensivo. Il centravanti classe 2006 del Chelsea è diventato il nome più caldo dopo le difficoltà nella trattativa per Gabriel Jesus: con l’Arsenal c’è un’intesa di massima sul cartellino, ma l’ingaggio del brasiliano, troppo elevato per i parametri azzurri, resta un ostacolo difficile da superare. Guiu, invece, rappresenta un profilo più giovane e sostenibile, oltre a essere alla ricerca di maggiore spazio. Cresciuto nella cantera del Barcellona, è stato acquistato dal Chelsea nel 2024 per circa 6 milioni di euro e si è distinto nella Conference League 2024/25 con 7 presenze e 6 gol. Nell’ultima stagione il prestito al Sunderland è stato condizionato da un infortunio al ginocchio.

Napoli-Guiu, pronta l’offerta al Chelsea

Manna vuole sfruttare il canale aperto con il Chelsea per Badiashile e prepara un’offerta da 15-16 milioni di euro per acquistare il centravanti a titolo definitivo. I Blues - riferisce Sportmediaset - partono però da una richiesta di 20-25 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. La distanza resta da colmare, ma il Napoli considera lo spagnolo una soluzione concreta per gli ultimi giorni di mercato, mentre Gabriel Jesus rimane più defilato soprattutto per la questione ingaggio.