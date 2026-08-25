Gabriel Jesus-Napoli in stand-by: guadagna troppo e non c’è apertura a riduzione ingaggio

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Il Napoli continua a cercare un attaccante per completare il reparto offensivo. Gabriel Jesus resta un’opzione, ma il nodo è l'ingaggio

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il Napoli è ancora alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo. Il primo nome della lista è Gabriel Jesus dell'Arsenal. La pista non è ancora definitivamente tramontata, ma l’operazione resta complicata. Giovanni Manna lavora da settimane al possibile trasferimento con la regia di Giovanni Branchini, agente del brasiliano e di Massimiliano Allegri.

Gabriel Jesus-Napoli, l’ingaggio resta l’ostacolo

Con l’Arsenal ci sarebbe un’intesa di massima sul cartellino dell’attaccante classe 1997, mentre il principale ostacolo riguarda l’ingaggio. Gabriel Jesus - riporta Sportmediaset - percepisce uno stipendio elevato, superiore ai parametri del Napoli, e finora non è arrivata un’apertura concreta a una significativa riduzione dello stipendio. Un nodo che, a pochi giorni dal gong finale del mercato, rende sempre più difficile la chiusura dell’operazione.