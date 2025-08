Lookman, rispunta il Napoli secondo il QS: "Gli azzurri vogliono inserirsi"

"Lookman, c'è anche Conte" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS oggi in edicola in merito al futuro dell'attaccante dell'Atalanta. Nel braccio di ferro serrato tra Inter e Atalanta per il giocatore nigeriano, però, potrebbe presto inserirsi anche il Napoli, pronto a sfruttare eventuali crepe nelle trattative. La squadra partenopea, alla ricerca di rinforzi offensivi per completare la rosa in vista della nuova stagione, osserva con interesse la situazione, valutando la possibilità di inserirsi come alternativa concreta qualora le trattative tra nerazzurri e bergamaschi dovessero complicarsi.

Questa nuova possibile competizione per Lookman potrebbe far lievitare ulteriormente la richiesta dell’Atalanta, complicando così i piani dell’Inter, che fino a oggi sembrava in vantaggio nella corsa al giocatore. L’ingresso del Napoli apre quindi nuovi scenari in un mercato già acceso, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi riuscirà a spuntarla in questa sfida a più fronti.