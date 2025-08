Lookman solo all’estero, Zazzaroni svela tutto: “ADL fu il primo e Percassi glielo disse…”

In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Ademola Lookman, che sta forzando la mano pur di trasferirsi all'Inter. Oggi ha parlato anche l'amministratore delegato della Dea Luca Percassi e proprio su queste dichiarazioni si sofferma Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in un post su Instagram: "Le parole di Luca Percassi sono facilmente interpretabili: non vuole dare Lookman in Italia e aspetta che si muova qualcuno da fuori. Del resto all'Inter non ha mai comunicato il prezzo.

Quando per primo si mosse il Napoli Percassi aprì alla cessione del giocatore, ma in seguito chiese di lasciar stare e non creare problemi. Stesso discorso ripetè al club di De Laurentiis nel momento in cui si ripresentò una settimana fa ("non fate casino, per favore"). L'Atalanta è forte di un contratto e delle sue verità. Resta da vedere come si comporterà Lookman. La domanda è: se non lo vuole dare in Italia perché ha impiegato 3 giorni prima di rispondere a Marotta?".