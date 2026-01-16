Ultim'ora Lucca-Al Hilal, Romano: "Niente accelerata. Il giocatore aspetta la Serie A"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un video sul suo canale YouTube ha aggiornato sulla situazione di Lorenzo Lucca, che il Napoli vuole cedere in questa sessione di gennaio: "Operazione Lucca-Al-Hilal: che il club arabo si sia mosso per questa ipotesi di lavoro con il Napoli, lo abbiamo già raccontato. Oggi però su Lucca ripeto che le ipotesi che sono state fatte sono tantissime: si è parlato di Inghilterra, di Portogallo con il Benfica che si è mosso ma sulla cifra del riscatto con il Napoli l'accordo è sempre stato lontano. L'Al-Hilal vorrebbe fare questo scambio con Marcos Leonardo ma non è così semplice: l'interesse resta ma non ha avuto l'accelerata.

Non mi risulta sia un discorso imminente quello di Lorenzo Lucca. La speranza del giocatore è che possa aprirsi uno scenario italiano magari nelle ultime due settimane di mercato, Lucca resterebbe volentieri nel nostro campionato. Intanto il discorso Al-Hilal resta un'ipotesi di lavoro ma ad oggi bisogna ancora aspettare per capire il futuro di Lorenzo Lucca, su cui il Napoli sta continuando a cercare la soluzione migliore".