Lukaku-De Bruyne, il futuro può attendere: prima i Mondiali, poi le decisioni

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Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono impegnati con il Belgio ai Mondiali. Solo dopo sceglieranno insieme al Napoli cosa fare.

Si apre la settimana che porterà ufficialmente Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. La rescissione consensuale col Milan è a buon punto, ma il tecnico ed il ds Manna da tempo hanno già impostato le manovre di mercato, concordando le liste di obiettivi e soprattutto su un punto: la squadra è già forte e ha bisogno solo di alcuni ritocchi e di colmare un paio di caselle tra difesa e corsia laterale (da qui le trattative più calde per Mario Gila della Lazio e Anan Khalaili dell'USG). Poi per il resto, considerando il monte stipendi già al massimo, dipenderà dalle cessioni. Dalla capacità di piazzare esuberi e giocatori di rientro, alcuni parecchio svalutati dopo i prestiti a gennaio, ma anche dal futuro di alcuni big assoluti dell'organico, a partire da Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku che per ora pensano solo al mondiale.

De Bruyne eterno: necessita di un Napoli costruito intorno a lui

Ieri è diventato il primo belga a segnare in tre edizioni diverse del Mondiale, trascinando il suo Belgio con giocate di qualità, favorito da una squadra che - seppur al ribasso rispetto agli anni scorsi - domina la metà campo offensiva con tanti giocatori davanti pronti a beneficiare delle sue imbucate. Quello che è mancato - secondo lui - al Napoli e di cui accusò Conte senza giri di parole in un'uscita pre Mondiale dal Belgio. Sprazzi del miglior KDB, da ripetere ai sedicesimi contro il Senegal. Poi arriverà il momento del confronto con Allegri che sarà chiamato ad una scelta: costruire o meno il Napoli intorno a lui.

L'orgoglio di Lukaku, ma pesa l'ingaggio

Gol ed assist in 5 minuti contro la Nuova Zelanda, diventando il belga con più gol ai Mondiali. Per il minutaggio, invece, ripassare dopo la fatica fatta contro l'Iran, ma del resto uno col suo fisico non poteva non pagare dazio dopo un anno quasi totalmente fermo. Ha fatto di tutto per arrivare al meglio al Mondiale, compresa una fuga dai suoi preparatori non approvata dal Napoli a stagione in corso. Max Allegri l'ha sempre stimato, al punto da volerlo alla Juventus (proprio col ds Manna), ma difficilmente il Napoli potrà permettersi un ingaggio così pesante da alternativa ad Hojlund.