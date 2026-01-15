Lucca-Benfica, si lavora sulle cifre e spuntano altri club: i dettagli
Sul mercato, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, non cambia la strategia del club in linea con il famoso principio del saldo zero. Tutto fermo fino a quando non ci sarà almeno un'uscita. Per Lucca si continua a parlare con il Benfica anche se manca ancora l'intesa economica.
La base di partenza è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre che non siano troppo distanti da quelle investite dal club per acquistarlo dall'Udinese (prestito a 9 milioni con obbligo di riscatto a 26). Valutazioni in corso (Lucca piace anche in Italia e in Premier League) e riflessioni anche sull'eventuale sostituto. Anche ieri per Lucca appena pochi minuti in campo, conferma ulteriore del fatto che il suo futuro sia ormai lontano da Napoli.
