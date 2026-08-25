Niente Napoli per Esposito, andrà al Sassuolo: affare in chiusura col Cagliari

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Il Sassuolo accelera i tempi e punta a definire a breve l'arrivo di un attaccante, dopo la cessione di Pinamonti all Lazio. La dirigenza neroverde è ora concentrata sul completare il rinnovamento dell'organico per far salire anche il livello della squadra che è chiaramente incompleta. Il prossimo tassello arriverà dal Cagliari.

Esposito, si va verso la fumata bianca

La trattativa emersa nelle ultime ore sta per trovare conclusione: il club emiliano è vicinissimo a chiudere per Sebastiano Esposito che lascerà il Cagliari dopo gli ultimi mesi da separato in casa. L'affare si basa su una struttura basata anche su un incrocio di prestiti che coinvolge anche Riccardo Ciervo, in procinto di trasferirsi al Cagliari.