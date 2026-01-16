Lucca, Moretto: "Accelerata Al-Hilal! Ha già parlato con Inzaghi, si cerca accordo"

Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca. "Il Napoli sta cercando delle soluzioni per lui. Come sapete, in estate il club lo ha pagato nove milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio e che scatterà dal primo febbraio per ventisei milioni di euro più cinque di bonus.

Se il Napoli dovesse decidere, e ha comunque deciso, di separarsi da Lucca durante queste settimane di gennaio, dovrà riscattarlo dall’Udinese per poi poterlo eventualmente cedere in prestito a un’altra squadra. Questo significa anticipare finanziariamente un’operazione che scatterebbe comunque dal primo febbraio. È una manovra economica che il Napoli sta valutando e sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare questa situazione di mercato.

Nelle ultime ore il club che si è mosso con più decisione su Lorenzo Lucca è sicuramente l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che ha già contattato direttamente Lorenzo Lucca per chiedergli la disponibilità. L’Al Hilal è disposto a offrire uno stipendio molto importante fino alla fine della stagione, cifre davvero elevate. Bisognerà capire innanzitutto la disponibilità dell’attaccante se nei prossimi giorni aprirà a questa soluzione. In secondo luogo bisognerà capire la formula e come Al-Hilal e Napoli riusciranno a incastrare questo scenario di mercato. Lucca è stato cercato anche da club italiani, inglesi e dal Benfica, ma ad oggi l’Al-Hilal è la squadra leggermente più interessata e forse la più vicina. Vedremo se ci saranno evoluzioni positive".