Lucca, Moretto: "Non ha ancora detto sì al Nottingham, ore decisive"
TuttoNapoli.net
Matteo Moretto, giornalista, esperto di mercato, ha aggiornato sui social la situazione relativa al futuro di Lucca. Ecco il suo post su X: "Il Nottingham Forest é in attesa di una risposta definitiva da parte di Lorenzo Lucca. Le prossime ore saranno decisive". Lucca è in uscita, aveva tante offerte ma al momento è il club inglese in vantaggio su tutti.
