Lucca non apre alla Premier, Schira: "Ha chiesto 48 ore per pensarci, vuole l'Italia"

Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, Lucca non si è ancora deciso e non ha ancora dato il via livera per il trasferimento in Premier League. "Lorenzo Lucca non ha ancora dato il via libera e ha chiesto altre 24-48 ore come tempo per riflettere sull’offerta del Nottingham Forest. Il Napoli spinge per chiudere l’affare, ma la prima scelta di Lucca sarebbe restare in Serie A. Forest al lavoro per convincerlo".