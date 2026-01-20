Sorpresa Lucca, Mediaset: "No al Nottingham, torna in auge il Pisa in prestito"

vedi letture

Niente Nottingham Forest, al momento, per Lorenzo Lucca. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti positivi con il Pisa per il trasferimento dell'attaccante. Il futuro di Lucca, però, è ancora tutto da scrivere. Lo riporta Sportmediaset.

Una cosa è certa, Lucca andrà via essendo ormai fuori dai piani del Napoli. La sua volontà a quanto pare è quella di restare in Italia anche se il Napoli ha già l'accordo con il club inglese. Che resta comunque sullo sfondo. Ore decisive per il suo futuro.