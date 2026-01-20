Lukaku, voci su Arabia ed Everton? Schira: "Il Napoli ha fatto la sua scelta"
Romelu Lukaku resta al Napoli. Nessuna intenzione da parte del Napoli di cederlo, come rivelato sui social dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Nonostante le ultime indiscrezioni su Everton e l'interesse di un club saudita, Romelu Lukaku resterà al Napoli. È considerato un giocatore chiave e non cedibile da Antonio Conte. Big Rom è pronto a tornare in campo", si legge.
