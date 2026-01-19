Lucca-Nottingham, Tmw: "Affare vicino alla chiusura, le cifre"

Lorenzo Lucca è a un passo dalla cessione al Nottingham Forest. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb che fornisce gli aggiornamenti sull'affare: "Il Napoli riscatterà nelle prossime ore il cartellino del centravanti che poi si trasferirebbe in Premier League, qualora dovesse arrivare la fumata bianca. Un’operazione da un milione di euro per il prestito, più 35 per il riscatto, cifre molto simili a quanto pagato in totale dal club di De Laurentiis (9 per il prestito, 26 per l’obbligo).

Sull’attaccante c’erano diversi club europei – anche il Benfica – ma il problema è sempre stato il riscatto. Quello che sembra impossibile, però, è evitare una flessione del suo cartellino se dovesse rimanere in una squadra con Hojlund e Lukaku, quindi praticamente sempre in panchina, per sei mesi".