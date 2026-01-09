Lucca verso il prestito? Sky: due club su di lui, già individuato il sostituto in Ferguson

Oggi alle 20:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Le manovre offensive del Napoli passano anche dalle uscite. Con Lorenzo Lucca finito con decisione nel mirino di Benfica e Nottingham Forest, il club valuta un possibile sostituto e il nome che prende quota è quello di Evan Ferguson. A fare il punto è Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport.

Secondo l’esperto di mercato, l’attaccante della Roma ha le caratteristiche ideali per il calcio di Antonio Conte e rientra nei profili indicati dal tecnico per rinforzare il reparto avanzato. L’operazione, però, è legata a un passaggio preliminare: la Roma dovrà prima risolvere il prestito con il Brighton e solo successivamente potrà eventualmente girare il giocatore al Napoli.