Lucca verso il prestito? Sky: due club su di lui, già individuato il sostituto in Ferguson
TuttoNapoli.net
Le manovre offensive del Napoli passano anche dalle uscite. Con Lorenzo Lucca finito con decisione nel mirino di Benfica e Nottingham Forest, il club valuta un possibile sostituto e il nome che prende quota è quello di Evan Ferguson. A fare il punto è Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport.
Secondo l’esperto di mercato, l’attaccante della Roma ha le caratteristiche ideali per il calcio di Antonio Conte e rientra nei profili indicati dal tecnico per rinforzare il reparto avanzato. L’operazione, però, è legata a un passaggio preliminare: la Roma dovrà prima risolvere il prestito con il Brighton e solo successivamente potrà eventualmente girare il giocatore al Napoli.
