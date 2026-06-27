Calciomercato Napoli, Rabiot glissa sul futuro: “Concentrato sul Mondiale, poi vedremo…”

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Adrien Rabiot dribbla il mercato: il centrocampista francese risponde sul futuro e congela ogni trattativa.

La Francia continua a vincere e a convincere. Nella serata di ieri la nazionale di Didier Deschamps ha superato 4-1 una buona Norvegia, conquistando altri tre punti e confermando il suo ottimo momento di forma. I Bleus hanno brillato anche senza Adrien Rabiot, che il commissario tecnico ha deciso di lasciare a riposo per tutti i novanta minuti.

Rabiot rinvia ogni discorso sul futuro

Al termine della partita il centrocampista francese, accostato al Napoli in vista dell'arrivo di Massimiliano Allegri, si è fermato in mixed zone per rispondere alle domande dei giornalisti. Inevitabili i riferimenti al mercato, al Milan, al suo futuro e ai presunti contatti con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Rabiot, però, ha preferito non alimentare le indiscrezioni, liquidando l'argomento con poche parole e un sorriso: "Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine."