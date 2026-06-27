Vergara-Napoli, rinnovo vicino! Schira: "Contratto fino al 2032 con aumento ingaggio"

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Calciomercato Napoli, c'è fiducia per il prolungamento di contratto di Antonio Vergara: il club ha rifiutato due ricche offerte (30 milioni di euro)

C'è ancora il Napoli nel futuro di Antonio Vergara: sono state rifiutate le tante offerte arrivate per il talento di Frattaminore, alcune anche da 30 milioni di euro, e si avvicina il rinnovo del contratto. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sarebbe pronto un prolungamento fino al 2032 con un importante adeguamento dell'ingaggio.

Vergara: l'interesse di Como e Tottenham, il Napoli nel futuro

Per Antonio Vergara è stata una stagione speciale. Fu ad un passo dal lasciare Napoli in prestito, di nuovo, ma il destino stavolta gli ha riservato altro: la sequela di infortuni a gennaio gli permette di giocare le prime partite da titolare garantendogli la permanenza, ma non solo. Vergara, ragazzo cresciuto nella provincia della città partenopea e maturato professionalmente nelle giovanili del club, vive un sogno ad occhi aperti: segnare con la maglia della sua squadra, prendersi l'ovazione del pubblico del Maradona, della sua gente. La prima rete, stupenda, in Champions League contro il Chelsea, poi ancora a segno contro Fiorentina e Como. Non a caso, con l'aprirsi del calciomercato si manifesta l'interesse del Tottenham e soprattutto del Como, che lo individua come erede del possibile partente Nico Paz (che alla fine resterà con i lariani). Il Napoli respinge le offerte e prepara il maxi-rinnovo: il futuro di Vergara è a tinte azzurre.