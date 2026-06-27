Calciomercato Napoli, resiste l'idea Norton-Cuffy: il Genoa fissa il prezzo

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Calciomercato Napoli, corsa con Inter, Juventus e Fiorentina per Brooke Norton-Cuffy: il Genoa ha deciso la sua valutazione

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: uno dei ruoli individuati su cui si dovrà intervenire è certamente quello del vice Giovanni Di Lorenzo. Sono diversi i profili inseriti in lista: Anan Khalaili sembra essere l'obiettivo numero uno ma la valutazione dell'Union Saint-Gilloise sta rallentando la trattativa. Resiste poi l'idea Brooke Norton-Cuffy del Genoa, per il quale però si dovrebbe battere la concorrenza di altri tre club di Serie A.

Norton-Cuffy: anche Inter, Juve e Fiorentina nella corsa. Il Genoa fissa il prezzo

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, sull'esterno inglese c'è soprattutto l'Inter che cerca ancora l'erede di Dumfries dopo che la trattativa Palestra è saltata. Inoltre, anche Juventus e Fiorentina considerano valido il profilo del classe 2004. Per convincere il Genoa a cedere il calciatore - aggiunge la rosea - servirà una cifra di almeno 18-20 milioni di euro. Il Napoli resta alla finestra e monitora la situazione, valutando se affondare il colpo o meno.