Calciomercato Napoli, Ferrante può andare in prestito: lo vuole un club di Serie C

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Calciomercato Napoli, il 2006 Mathias Ferrante cerca più spazio: trattativa aperta con l'Ospitaletto che vuole un nuovo portiere

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato ed oltre agli acquisti deve pensare anche alle operazioni in uscita, avendo una rosa molto profonda per i tanti calciatori rientrati dai prestiti. Uno dei nomi che potrebbero salutare è quello di Mathias Ferrante: il giovane portiere, classe 2006, dovrebbe trasferirsi in prestito per cercare più spazio. C'è già una trattativa aperta con l'Ospitaletto, club di Serie C, che sta provando a chiudere l'affare a titolo temporaneo con il club azzurro: lo riporta il giornalista Nicolò Schira.

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