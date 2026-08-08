Lukaku-Fenerbahce, ore decisive: distanza sulle cifre

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Fenerbahce offre 5 milioni per Lukaku, il Napoli ne chiede 10: Gabriel Jesus attende.

Ore importanti per il futuro di Romelu Lukaku, sempre più al centro del mercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Fenerbahce ha presentato una prima offerta ufficiale da 5 milioni di euro per l'attaccante belga, che ha già aperto alla possibilità di trasferirsi in Turchia. La proposta, però, non soddisfa il club azzurro, che valuta Big Rom almeno 10 milioni di euro e attende quindi un rilancio da parte della società turca.

Lukaku-Fenerbahce, volontà comune di chiudere: Gabriel Jesus legato alla cessione

Nonostante la distanza economica, ci sarebbe la volontà di tutte le parti di arrivare alla fumata bianca, rendendo le prossime ore potenzialmente decisive per il futuro di Lukaku. La sua eventuale partenza potrebbe avere conseguenze dirette anche sul mercato in entrata del Napoli: gli azzurri stanno infatti seguendo con attenzione Gabriel Jesus, profilo che potrebbe diventare concretamente un obiettivo qualora venisse liberato spazio nel reparto offensivo.