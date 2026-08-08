Folorunsho, non solo il Torino: spunta un altro club di Serie A

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Calciomercato Napoli, Micheal Folorunsho resta in uscita ed alla ricerca di una squadra: oltre il Torino c'è anche il Monza

Micheal Folorunsho sta svolgendo la preparazione estiva con il Napoli, nei ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, ma è destinato a lasciare il club in questa sessione di calciomercato. Sono diverse le squadre interessate a lui: nelle ultime ore è emerso l'interesse concreto del Torino, ma non solo. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, anche il Monza gradisce particolarmente il profilo del centrocampista italiano classe 1998.

Il tecnico Ivan Juric chiede un rinforzo in mediana e Folorunsho potrebbe rispondere a questa esigenza. Nei prossimi giorni si valuterà con più chiarezza se il club brianzolo sarà disposto a presentare un'offerta.