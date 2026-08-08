Lukaku-Fenerbahçe, affare ai dettagli! Il Napoli pronto a chiudere nelle prossime ore

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Lukaku-Fenerbahçe in dirittura d'arrivo: il Napoli punta a liberare ingaggio e risorse.

La cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahçe è sempre più vicina a diventare realtà. Secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento e il Napoli sarebbe pronto a favorire la sua partenza. Le parti sarebbero ormai nella fase conclusiva della trattativa e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime 24 ore, consentendo al club azzurro di proseguire con maggiore libertà le operazioni in entrata.

Il Napoli tratta sul prezzo, Pastorello atteso a Castel di Sangro

Il principale obiettivo del Napoli è evitare una minusvalenza, motivo per cui serviranno almeno 10-12 milioni di euro dall'operazione, tenendo conto anche del 40% sulla futura rivendita destinato al Chelsea. Tuttavia, l'aspetto più rilevante riguarda il risparmio sull'ingaggio: Lukaku percepisce circa 11 milioni di euro lordi a stagione e la sua uscita libererebbe un importante spazio nel monte stipendi. Intanto il Fenerbahçe avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il centravanti sulla base di un contratto biennale da 10 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. A Castel di Sangro è atteso anche l'agente Federico Pastorello che, pur essendo in Abruzzo per seguire altri assistiti, potrebbe approfittare dell'occasione per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, ormai vicina alla conclusione.