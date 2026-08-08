Lukaku-Fenerbahçe, dalla Turchia: l'agente tratta col Napoli per chiudere

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Lukaku ha l'accordo col Fenerbahçe: il suo agente tratta col Napoli sul cartellino.

Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahçe. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu sul proprio account X, l'attaccante belga avrebbe già raggiunto un'intesa con il club di Istanbul sui termini del contratto. Resta invece da trovare l'accordo con il Napoli, con una distanza economica tra la richiesta della società azzurra e l'offerta presentata dal Fenerbahçe per il cartellino di Big Rom.

L'agente di Lukaku tratta con il Napoli: obiettivo accordo col Fenerbahçe

Yagiz Sabuncuoglu ha riferito: "Il Fenerbahçe ha raggiunto un accordo con Romelu Lukaku. Le trattative con il Napoli sono in corso. Tra i due club c'è una differenza sulle cifre richieste. L'agente del giocatore sta cercando di risolvere la questione del cartellino". In un successivo aggiornamento, il giornalista turco ha inoltre riferito che l'agente di Lukaku è nella sede del ritiro del Napoli per negoziare con il club azzurro. L'obiettivo dell'entourage dell'attaccante sarebbe convincere la società partenopea ad accettare l'ultima proposta formulata dal Fenerbahçe, provando così a sbloccare definitivamente il trasferimento.