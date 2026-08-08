Calciomercato Napoli, il Como si muove per Esposito: nell'affare col Cagliari un giocatore

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Esposito piace anche al Napoli, ma il Como studia un'operazione con il Cagliari.

Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe essere definito nelle prossime settimane. L'attaccante è in uscita dal Cagliari dopo le polemiche con il club degli ultimi giorni e diverse società avrebbero iniziato a muoversi sulle sue tracce. Il giocatore, valutato circa 20 milioni di euro dalla società sarda, è stato accostato anche al Napoli, ma tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Como.

Esposito al Como, possibile operazione con Van der Brempt

Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, proprio con il Como potrebbe prendere forma un'operazione che coinvolgerebbe un altro calciatore. Il nome è quello di Ignace Van der Brempt, terzino in uscita dalla formazione allenata da Cesc Fabregas e seguito dal Cagliari già da diverse settimane. Il suo inserimento nell'affare potrebbe quindi rappresentare una soluzione per favorire l'eventuale trasferimento di Esposito al Como.