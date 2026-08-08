Rinnovo Anguissa, Schira: "Colloqui in corso, primi negoziati positivi!"

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Il Napoli lavora al rinnovo di Anguissa: avviati positivamente i colloqui per il prolungamento.

Il Napoli si muove per blindare Frank Zambo Anguissa, il cui attuale contratto è in scadenza nel giugno 2027. La presenza del suo agente nel ritiro azzurro ha dato il via ai primi confronti con la dirigenza per provare a trovare un'intesa sul prolungamento. Un segnale importante per il futuro del centrocampista, considerato un elemento centrale nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Schira: "Negoziati positivi per il prolungamento di Anguissa"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha aggiornato la situazione attraverso il proprio account X: "In corso colloqui per il prolungamento del contratto di Frank Anguissa con il Napoli. I negoziati positivi sono iniziati ieri, come rivelato". Il dialogo tra le parti è dunque entrato nel vivo e il Napoli punta a trovare l'accordo per prolungare la permanenza in azzurro di Anguissa oltre l'attuale scadenza del 2027.