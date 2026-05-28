Lukaku via, il Napoli fissa il prezzo. Ma spunta ipotesi a sorpresa

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, non è escluso che il Napoli possa arrivare a prendere in considerazione anche una cessione a parametro zero

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere al centro delle valutazioni del Napoli, soprattutto per quanto riguarda il suo pesante ingaggio. L’attaccante belga percepisce infatti uno stipendio lordo pari a circa 14 milioni di euro a stagione, una cifra che incide in maniera significativa sul monte ingaggi del club azzurro. In questo contesto, la società partenopea avrebbe fissato una valutazione del giocatore attorno ai 10 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto al costo complessivo del suo contratto e che fotografa la complessità dell’operazione dal punto di vista economico. Il club, infatti, si trova a dover bilanciare le esigenze tecniche con una gestione sempre più attenta dei costi.

Futuro Lukaku: il nodo ingaggio e le valutazioni di mercato

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, non è escluso che il Napoli possa arrivare a prendere in considerazione anche una cessione a parametro zero, pur di liberarsi dell’onere salariale. L’eventuale rinuncia al cartellino rappresenterebbe una scelta estrema ma funzionale a ridurre il peso complessivo degli stipendi e a liberare risorse per nuovi innesti. In questo scenario, l’obiettivo del club sarebbe quello di alleggerire la struttura dei costi, anche sacrificando un potenziale valore di mercato immediato. Una decisione del genere evidenzia come le strategie societarie siano sempre più orientate alla sostenibilità economica.