Ultim'ora Mainoo-Napoli, affare bloccato! L’esonero di Amorim ha cambiato tutto

Si è raffreddata la pista Kobbie Mainoo. Il cambio di scenario in casa Manchester United, con l’esonero di Ruben Amorim, ha infatti modificato in modo significativo gli equilibri interni al club inglese, complicando i piani del Napoli. Il club azzurro stava monitorando con attenzione la situazione, pronto a sfruttare le tensioni emerse tra il centrocampista e l’ex allenatore per imbastire un’operazione in prestito, unica formula presa in considerazione.

Tuttavia - riporta Fabrizio Romano - la scelta dello United di affidarsi ad un tecnico ad interim fino al termine della stagione ha spostato il controllo delle decisioni sempre più verso il club. In questo contesto ancora mutevole, la posizione dei Red Devils è diventata più rigida: al momento non c’è alcuna intenzione di lasciar partire Mainoo.