Genoa a caccia di profili under per il centrocampo: sul taccuino anche Vergara

Il mercato del Genoa segue una linea ben definita: ringiovanire la rosa e aumentare la qualità in mezzo al campo senza alterare gli equilibri. La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili under per la mediana, con tre nomi che spiccano per caratteristiche e potenziale.

In pole c’è Niccolò Pisilli della Roma. Restano monitorati - riferisce Tuttosport - anche Antonio Vergara, giovane e duttile centrocampista di proprietà del Napoli, e Vasilije Adzic, talento della Juventus che rappresenta un investimento in prospettiva.