Mainoo-Napoli, Gazzetta lo esclude: "Stop acquisti in mediana dopo Elmas"

L'indiscrezione era arrivata nel pomeriggio di ieri direttamente dall’Inghilterra. Il Daily Mail, infatti, ha parlato di una richiesta del Napoli anche per Kobbie Mainoo, stellina classe 2005 del Manchester United. Un interessamento che sarebbe emerso durante i colloqui in corso tra Napoli e United per Hojlund. Ma gli azzurri, una volta definito l’arrivo di Elmas, sarebbero comunque a posto in mediana. E Mainoo sarebbe un'operazione molto onerosa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire. Vorrebbe, nel caso, una squadra che disputerà la Champions. La formula può essere quella del prestito secco.