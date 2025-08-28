Mainoo-Napoli, Mediaset: "Contatto c'è stato, può diventare occasione di fine mercato"

vedi letture

Kobbie Mainoo, 20 anni, centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese ieri è stato accostato al Napoli dal Daily Mail. Una notizia che ha fatto sognare i tifosi del Napoli - trattandosi di un giocatore di grande valore - confermata ora anche dalla redazione di Sportmediaset: "Mainoo è un giocatore che piace al Napoli. Al momento c’è stato un sondaggio. Un interesse non è collegato alla trattativa Hojlund che, come detto, è prossima alla chiusura. Mainoo può essere un’occasione di fine mercato".

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire. Vorrebbe, nel caso, una squadra che disputerà la Champions. La formula può essere quella del prestito secco.