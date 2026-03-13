Zeballos al Napoli, la verità dall’Argentina: la strategia di Manna ed il rilancio Boca

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Zeballos al Napoli, dall'Argentina la conferma: Manna punta il talento del Boca Juniors, ma il club punta al rinnovo per alzare il prezzo

Il nome di Exequiel Zeballos è finito concretamente nel mirino del Napoli. Come riporta il portale argentino La Nacion, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna avrebbe già inserito il fantasista del Boca Juniors nella lista degli obiettivi di mercato per la prossima stagione, con l'intenzione di acquistarlo a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria.

Il Boca non molla: rinnovo in corso e clausola confermata.

Il Boca Juniors non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiello. Il contratto di Zeballos è in scadenza e, dal 30 giugno, il giocatore sarebbe libero di trattare con altri club. Per questo motivo la dirigenza guidata da Juan Román Riquelme sta lavorando a un rinnovo triennale che prevede un aumento dell'ingaggio e la conferma della clausola rescissoria attuale. Lo stesso Zeballos, che in sei anni in prima squadra ha collezionato 130 presenze e 16 gol, avrebbe chiesto di non essere coinvolto nelle trattative per restare concentrato sul campo, escludendo categoricamente l'ipotesi di lasciare il club a parametro zero.

La strategia del Napoli e i nodi da sciogliere.

Il Napoli aveva già tentato di acquistare Zeballos nella sessione di mercato invernale - aggiunge La Nacion - senza riuscirci anche a causa delle restrizioni del fair play finanziario. Ora il club azzurro studia una nuova mossa per l'estate, puntando a strappare il giocatore a una cifra più bassa rispetto alla clausola. Il Boca, dal canto suo, fissa un prezzo più alto e valuterà solo offerte che soddisfino tutte le parti. Nel frattempo, il talento argentino è in fase di recupero da un infortunio muscolare e punta a tornare per il debutto in Copa Libertadores.