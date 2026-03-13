Manna annuncia: "Siamo a buon punto per il rinnovo di un titolarissimo"
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nell'intervista a Sky Sport ha annunciato anche che il rinnovo di Rrahmani è cosa praticamente fatta: "Con Rrahmani il discorso è diverso, abbiamo parlato e siamo a buon punto. E' un giocatore che come Anguissa ha dato tantissimo al Napoli".
Hojlund? "E' stato determinante, anche quando ha segnato meno ha lavorato sempre per la squadra. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions League ma non penso che qualora non dovesse arrivare il suo futuro sia lontano dal Napoli".
Il rinnovo di Anguissa? "Frank è appena rientrato, siamo tranquilli e ha un altro anno di contratto. Siamo trasparenti con lui e lui lo è con noi, in questo momento non ha senso fare questi ragionamenti".
