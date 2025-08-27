Mainoo-United, rinnovo in stallo: può andar via e vuole un club che fa la Champions

di Francesco Carbone

Kobbie Mainoo potrebbe lasciare il Manchester United negli ultimi giorni di mercato, qualora arrivasse un’offerta ritenuta adeguata dal club. Il talento inglese, rimasto in panchina nelle prime due gare di Premier League, sta valutando il proprio futuro. Il rinnovo con i Red Devils al momento è in fase di stallo (il contratto scade nel 2027).

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista inglese di talkSPORT, Mainoo vorrebbe approdare in una squadra che gli garantisca la vetrina della Champions League. Nelle ultime ore, il suo nome è stato accostato anche al Napoli, che lo avrebbe individuato come nuova opzione per rinforzare il centrocampo.