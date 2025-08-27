Mainoo-United, rinnovo in stallo: può andar via e vuole un club che fa la Champions
Kobbie Mainoo potrebbe lasciare il Manchester United negli ultimi giorni di mercato, qualora arrivasse un’offerta ritenuta adeguata dal club. Il talento inglese, rimasto in panchina nelle prime due gare di Premier League, sta valutando il proprio futuro. Il rinnovo con i Red Devils al momento è in fase di stallo (il contratto scade nel 2027).
Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, giornalista inglese di talkSPORT, Mainoo vorrebbe approdare in una squadra che gli garantisca la vetrina della Champions League. Nelle ultime ore, il suo nome è stato accostato anche al Napoli, che lo avrebbe individuato come nuova opzione per rinforzare il centrocampo.
Kobbie Mainoo is open to a Manchester United exit, as revealed on @talkSPORT. Told Mainoo will likely only consider a move to a club with European football if anything materialises.#MUFC don’t yet have a set asking price, but if Mainoo asks to leave they would engage with… pic.twitter.com/Y8akloMKB1— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 27, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
