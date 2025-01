Video Man United, Amorim non si sbilancia: “Futuro Garnacho? Può succedere di tutto!"

Vittoria in extremis per il Manchester United, che batte in pieno recupero i Rangers Glasgow nel match valido per il settimo turno di Europa League. I Red Devils vengono riacciuffati a due minuti dalla fine dagli scozzesi con la rete di Dessers, dopo la frittata di Butland, finché nel recupero Bruno Fernandes salva tutto e regala la vittoria e tre punti pesantissimi in ottica classifica.

Al termine della gara, il tecnico dello United Rúben Amorim si è soffermato anche sul futuro di Alejandro Garnacho. L’obiettivo di mercato del Napoli ha giocato l’intero match e ha anche sfiorato un gol: "Sono concentrato sulle partite. Per noi oggi è stato importante. Vediamo nei prossimi giorni. Non so cosa succederà, concentriamoci sulle partite e pensiamo ai giocatori che sono qui. Può succedere di tutto. Non sappiamo cosa succederà finché il mercato non sarà chiuso. Penso che Garnacho abbia il potenziale per essere molto più bravo in ogni situazione del gioco. Quello che posso dire è che ha capito quello che chiedevo. Voglio solo aiutarli, ma alla fine sono loro che fanno il lavoro”.