Manna ha già individuato due giovani talenti da acquistare in estate

Il Napoli cerca un difensore centrale, occhi puntati su Luiz Felipe ma anche su Danilo, ma si muove anche per il futuro alla ricerca di giovani profili.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il ds Manna, nel frattempo, lavora anche al futuro, in vista della prossima stagione: per il centravanti francese del Parma, Ange-Yoan Bonny, 21 anni; e per l’esterno del Lecce, Patrick Dorgu, 20 anni.