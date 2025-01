Manna riparte subito per Milano: giorni chiave per Adeyemi e Garnacho, i due scenari

La priorità del Napoli è trovare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle trattative degli azzurri che continuano a monitorare Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi: "Manna è rientrato ieri da Milano dopo una settimana intensa ma potrebbe ripartire subito - si legge sul quotidiano -, già nelle prossime ore. La destinazione? Tutto dipenderà da quale trattativa potrà eventualmente sbloccarsi. Siamo alle porte della settimana decisiva. Lunedì 3 febbraio il mercato chiuderà. La valigia è sempre pronta".

Diversi i punti interrogativi da risolvere. Per Adeyemi, 23 anni, tedesco del Borussia Dortmund, "l'ostacolo principale è rappresentato dalla volontà del giocatore, che va convinto a trasferirsi già a gennaio al Napoli. Con il Borussia Dortmund si ragiona sulle cifre. La valutazione è di circa 45 milioni tra base fissa e bonus". Complicata anche la trattativa per Garnacho, che piace anche al Chelsea: per un addio servono 65 milioni di euro, al momento i partenopei sono fermi a 50 più bonus, 55 in totale.