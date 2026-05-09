Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo: Joao Gomes ai dettagli con l'Atletico

Calciomercato Napoli, sfuma un obiettivo: Joao Gomes ai dettagli con l'Atletico
Oggi alle 08:20Calciomercato Napoli
di Daniele Rodia

Nelle ultime settimane, il centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton era stato accostato al Napoli come possibile acquisto per la prossima sessione estiva di mercato del club di De Laurentiis. Ma l'accordo con l'Atletico Madrid è ad un passo ormai. Così riporta sul suo account X Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato:

"L'Atlético Madrid ha raggiunto un accordo totale con João Gomes sui termini personali! L'affare è avanzato anche tra i club con il Wolverhampton, in corso colloqui sui dettagli chiave per finalizzarlo. Tutte le parti ottimiste"