Joao Gomes al Napoli? Romano: "Piace, ma occhio all'Atletico Madrid! Vi spiego..."

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Il Napoli segue João Gomes del Wolverhampton, ma l'Atletico Madrid è in forte pressing sul centrocampista brasiliano: la concorrenza si complica

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto su Joao Gomes che è uno degli obiettivi del Napoli: "Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton, retrocesso in Championship, è un nome gradito al Napoli. Tuttavia, l'Atletico Madrid sta lavorando concretamente all'operazione: ha preso contatto con gli agenti del giocatore, con gli intermediari e con il Wolverhampton, ed è molto determinato a chiudere.

La forte concorrenza dei Colchoneros è legata anche a un'altra vicenda: il discorso Ederson si sta complicando, perché l'Atalanta continua a chiedere 45 milioni di euro e l'Atletico li ritiene troppi. Poiché João Gomes ed Ederson hanno caratteristiche abbastanza simili - centrocampisti di gamba, di inserimento e di intensità - l'Atletico ha dirottato il proprio investimento principale su João Gomes, lasciando in standby la pista Ederson.

Per il Napoli, quindi, la concorrenza si fa più agguerrita. In più, sul fronte azzurro c'è ancora da definire il progetto tecnico della prossima stagione, a partire dalla questione allenatore, che resta un'altra storia tutta da scrivere".