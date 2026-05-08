Sarri-Napoli, Tmw: probabile addio alla Lazio, ma decide dopo la finale di Coppa Italia

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"Conte e Allegri potrebbero creare un giro molto interessante. Se il primo dovesse andare via ci sarebbe la possibilità di un suggestivo ritorno di Sarri"

Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha fatto il punto su alcune panchine di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Conte e Allegri potrebbero creare un giro molto interessante. Se il primo dovesse andare via ci sarebbe la possibilità anche di un suggestivo ritorno, quello di Sarri. Nonostante altri due anni di legame con la Lazio l'opportunità di un addio resta alta.

Tutto verrà deciso dopo la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il discorso di Allegri è legato anche ad una chiamata dalla Nazionale e magari da una non totale convergenza con le idee di una società in cui ci sono varie correnti di pensiero. In questo caso un profilo che potrebbe tornare di forte attualità è quello di Italiano, per il quale c'è anche l'ipotesi estero".