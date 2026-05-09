Riscatto definitivo di Højlund: quando può scattare e le cifre nel dettaglio

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Napoli-Bologna è la notte che può cambiare tutto: qualificazione Champions e riscatto definitivo di Hojlund sono legati dallo stesso risultato

Napoli-Bologna vale doppio. Non solo la matematica qualificazione alla prossima Champions League, ma anche il futuro di Rasmus Hojlund: nel momento in cui il Napoli conquisterà il pass europeo, scatterà automaticamente anche l'obbligo di riscatto definitivo del centravanti danese. Da semplice prestito a investimento concreto, Hojlund diventerà formalmente un giocatore azzurro a tutti gli effetti. La sua permanenza sembrava già quasi certa da tempo — Conte lo considera imprescindibile sin dall'inizio della stagione — ma lunedì sera la firma definitiva della storia potrebbe arrivare sul campo.

Hojlund Napoli, sei partite senza gol: contro il Bologna cerca il rilancio personale nella notte più importante

Hojlund gioca per il Napoli, ma anche per sé stesso. Il centravanti danese non va a segno da sei partite consecutive, un digiuno lungo e pesante per un attaccante della sua qualità. Lunedì sera, nella gara più importante della stagione, avrà tutte le motivazioni per sbloccarsi. I precedenti contro il Bologna parlano a suo favore: fu decisivo nella finale di Supercoppa a Riyadh contro i rossoblù di Italiano, quando il Napoli conquistò il trofeo. In una partita così, un pizzico di egoismo da parte del numero nove può persino diventare un'arma in più per la squadra.

Hojlund al Napoli, la storia: 50 milioni totali dal Man United, debutto con gol alla Fiorentina e 41 presenze con Conte

La storia di Hojlund al Napoli inizia quasi per caso. L'estate scorsa, dopo l'infortunio di Lukaku, il club azzurro chiuse in pochi giorni il prestito oneroso dal Manchester United — 6 milioni già versati — con un'opzione che ora diventa obbligo da 44 milioni in caso di Champions. Hojlund debuttò già alla terza giornata contro la Fiorentina al Franchi, trovando subito il gol in una delle migliori prestazioni stagionali del Napoli. Da quel momento Conte non ha praticamente più rinunciato a lui: 41 presenze su 45 gare disponibili. A soli 23 anni, blindato da una clausola rescissoria da 85 milioni valida dal 2027, il danese è già uno dei gioielli più preziosi — e blindati — della rosa azzurra.