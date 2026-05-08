Torna di moda Nunez? Romano: "Lascerà l'Arabia. Voleva il Napoli l'anno scorso"

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Il Napoli ci aveva provato nell'estate 2025, ora l'attaccante uruguaiano si libera dall'Al-Hilal e torna ad essere un'opzione per i club italiani

Torna di moda Darwin Nunez? L'attaccante uruguagio era stato un obiettivo concreto per il Napoli l'anno scorso e ora tornerà sul calciomercato. A dare aggiornamenti sulla situazione è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che su YouTube ha riportato quanto segue:

"Darwin Nunez lascerà l'Al-Hilal a fine stagione. Il rapporto si è incrinato: è stato escluso dalla squadra per il campionato durante questa seconda parte di stagione. Con l'arrivo di Benzema a gennaio, per una questione numerica di stranieri, l'Al-Hilal ha dovuto fare delle scelte e Darwin Nunez è uscito dalla rosa per il campionato, rimanendo iscritto solo alla Champions League asiatica. Il giocatore è pronto ad andare via e tra le possibilità c'è anche l'Italia.

A Darwin Nunez l'idea di giocare in Italia tentava già un anno fa: nell'estate del 2025 il giocatore voleva andare al Napoli, ma l'operazione non si è concretizzata. Il Napoli ha scelto di prendere Lorenzo Lucca per diverse valutazioni, anche economiche e di ingaggio. Su Darwin Nunez si riapre oggi una porta per le squadre italiane: chi cerca un attaccante è al corrente della possibilità di trattare per lui. Il nodo principale resta l'ingaggio molto elevato, che richiederebbe uno sforzo da parte del giocatore. Ci sono anche possibilità in Inghilterra, Spagna e un club arabo interessato, ma Darwin Nunez dà apertura a un'uscita in estate".